Cittadella, Gorini: "Passivo esagerato. Abbiamo superato momenti peggiori"

TORINO - Il Cittadella viene superato dal Torino (4-0) nei sedicesimi di Coppa Italia. Questo il commento del tecnico dei veneti, Edoardo Gorini. "L'occasione più pericolosa sullo 0-0 l'abbiamo avuta noi, poi ha segnato il Toro. Il passivo è esagerato secondo me, ma prendiamo quello di buono fatto e pensiamo alla prossima partita di campionato. In questo momento ci manca un pò di condizione e autostima, ci sono momenti in cui le cose vanno meglio e altre meno. Abbiamo la testa un pò piena, ma siamo usciti anche da momenti peggiori e credo che domenica sia l'occasione giusta per riprenderci".