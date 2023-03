Il fenomeno Crociata, il miglior colpo della B

TORINO - Anche per la Serie B, il mercato invernale è andato via senza particolari colpi eclatanti. Ma a distanza di un mese e mezzo dalla chiusura, non vi sono dubbi su quale sia il club che ha fatto il botto più bello: il Cittadella col prestito dall’Empoli del centrocampista Giovanni Crociata, e chi l’avrebbe mai detto? Il ragazzo, che compie 26 anni il 13 agosto, originario di Palermo, cresciuto nel vivaio del Milan, utilizzato dal tecnico Gorini prevalentemente da trequartista, ha trasformato la stagione del Cittadella che soltanto a dicembre, con 4 sconfitte di fila, rischiava di abdicare in anticipo nella lotta per salvezza. Invece, se ora il Cittadella ha un margine di 5 punti sulla zona playout, molto lo si deve alle 6 reti di Crociata, peraltro bellissime e decisive, quasi sempre tiri di una precisione e bellezza balistica davvero rari. Ma quel che più stupisce di questo exploit è che Crociata aveva iniziato la stagione nel Sudtirol dove, dopo l’avvento di Bisoli, raramente s’era visto in campo, nulla insomma lasciava presagire che potesse diventare il miglior acquisto di gennaio in B. Eppure è così: al Cittadella sta segnando con una media di un gol ogni 129’, media che sarebbe già ottima per una punta, figurarsi per un centrocampista che gioca più avanzato. Crociata è andato a segno nel debutto coi veneti, suggellando il colpo a Pisa alla ripresa del campionato. Poi ha sbloccato il risultato nella vittoria sull’Ascoli. Quindi due doppiette che sono valse i successi su Reggina e Ternana. Poi, per un infortunio al flessore, Crociata ha saltato le ultime due uscite (e, guarda caso, il Citta non ha più vinto: ko con la Spal e pari col "suo" Palermo). E' comunque sulla via del recupero, nello scorso turno era già in panchina. Resta il fatto che, da almeno un mese, s’inizia a parlare molto del futuro calcistico di Crociata. A giugno andrà in scadenza con l’Empoli che l’aveva prelevato dal Crotone nel gennaio 2021. Il club toscano pare piuttosto coperto nel suo ruolo ma l’intenzione sarebbe quella di fargli rinnovare il contratto e valutarlo bene prima di cederlo nuovamente perché ora sembra tutto un altro giocatore rispetto a quello che in A ha finora raccolto 14 presenze e 1 gol. Tuttavia, dovesse confermarsi su questi livelli anche nelle ultime nove giornate della B e magari riuscire ad andare in doppia cifra giocando di fatto solo metà stagione, logico pensare che Crociata diventerebbe molto appetibile. Uno come lui, dopo le ultime pennellate d’autore mostrate, meriterebbe lo spazio nella massima serie. Ma anche fra le squadre che nella prossima stagione punteranno a vincere la B, sarebbe un elemento di spicco. L’augurio però, è che il ragazzo possa imporsi in A, perché il giocatore visto al Cittadella, ha tutti i mezzi per farlo.