Il Golden Boy Fabregas a Como: quanto entusiasmo! Un colpo da dolce vita

Il catalano ex Barcellona, Chelsea e Arsenal cerca riscatto in riva al Lario dopo il tormentato triennio nel Monaco. Sul suo sì al club lombardo ha pesato l'amore della moglie per la città e per le ville sul lago

ROBERTO COLOMBO 01 . 08 . 2022 16:57 1 min cescComoBarcellona

© ANSA

TORINO - Como ha ricoperto d'entusiasmo Cesc Fàbregas: il trentacinquenne catalano è sbarcato al Sinigaglia accolto da centinaia di tifosi festanti. Sì, perché l'ex tra le altre di Barcellona, Chelsea e Arsenal ha tutte le carte in regola per rivelarsi un buon innesto sotto il profilo tecnico-tattico, a patto che riesca a superare i problemi che lo hanno condizionato a lungo nell'ultimo triennio al Monaco: nel Principato ha infatti collezionato appena 54 presenze in 3 campionati. Guarda il video Fabregas: "Qui per riportare il Como in Serie A" UN BOOM D'IMMAGINE Quello che, però, appare innegabile è che l'approdo in riva al Lario dello spagnolo bicampione d'Europa nel 2008 e nel 2012 rappresenta un colpo mediatico clamoroso: il vincitore del Golden Boy di Tuttosport nel 2006, infatti, ha fatto esplodere una vera e propria Cesc-Mania e si è prestato a moltissimi selfie ed autografi con i tifosi accorsi allo stadio per la presentazione. Sulla scelta di Cesc di trasferirsi sulle sponde del lago tanto caro a Manzoni ha pesato molto il placet entusiasta di Daniella Semaan, compagna del calciatore e autenticamente innamorata della città e delle ville sul lago, vero e proprio "buen retiro" di moltissimi vip. Da non perdere «Riporto il Como in A» Pazzi per Fabregas

