Como, via Gattuso: D'Angelo favorito per la successione

COMO - Capolinea per Giacomo Gattuso come allenatore del Como: tra le parti manca l'accordo sulla formula di addio, ma si va verso la risoluzione consensuale, attesa in giornata. Il tecnico paga un avvio stentato, culminato nella sconfitta con il Frosinone e fatto di un bottino di due punti in quattro gare. Delle quali peraltro Gattuso è potuto essere in panchina solo all'esordio con il Cagliari: già nell'immediato dopo partita è apparso provato chiedendo di rispondere a poche domande in quanto non si sentiva molto bene. Massimo riserbo sullo stato di salute, come è giusto, ma probabilmente l'allenatore non è ancora nelle condizioni di svolgere il proprio compito a tempo pieno. E così ora si ragiona sul futuro: scatta, come sempre in questi casi, il toto-allenatore. Nelle previsioni il favorito appare Luca D'Angelo, che nella passata stagione ha fatto bene alla guida del Pisa. Toccherà a lui (o a chi per lui), prendere le redini della squadra al fine di rispettare le ambiziose aspettative che si sono create in estate con gli arrivi di Fabregas, Baselli, Cutrone, Mancuso e, a livello societario, di Thierry Henry.