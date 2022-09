Como, è Moreno Longo il nuovo allenatore: ufficiale

COMO - Il Como ha affidato all'ex Torino Moreno Longo "l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato con i lariani un contratto biennale fino al giugno del 2024": è quanto si apprende da un comunicato ufficiale apparso sul sito web del club lariano. Nato a Torino nel 1976 Moreno Longo ha legato più volte la propria carriera al Torino dove è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile per poi debuttare in A con la maglia granata. La carriera da giocatore l'ha visto militare con Lucchese, Chievo Verona, Cagliari, Teramo, Pro Vercelli e Alessandria. Iniziata la carriera da allenatore, dopo le giovanili del Filadelfia Paradiso e la Canavese, il rientro in granata alle giovanili, culminato con la conquista dello Scudetto Primavera nel 2015. In seguito guiderà anche la prima squadra granata, oltre alle panchine di Pro Vercelli, Frosinone e Alessandria. "Sono veramente felice, emozionato e stimolato per questa nuova esperienza - ha dichiarato Moreno Longo al momento della firma - Ho trovato una società con una grande storia e una forte ambizione. Sono perfettamente conscio dell’opportunità che ho davanti a me e di cosa possa voler dire lasciare un segno in una piazza così importante. Per questo sono carico al massimo e pronto a iniziare questo nuovo cammino”.