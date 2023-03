Como-Parma, conferenza Longo: “La loro rosa regge un paragone”

Verso Como-Parma, Longo: "Pecchia ha una rosa competitiva come quella del Genoa

Sei risultati utili consecutivi, alle spalle il pari a reti inviolate a Benevento, all'orizzonte la sfida con l'undici allenato da Fabio Pecchia: “Per noi questa partita ha un significato molto importante. Abbiamo necessità assoluta di continuare il nostro percorso facendo punti, ce ne servono ancora parecchi per raggiungere il nostro primo obiettivo, che è la salvezza. Quella con il Parma è una gara importante per il nostro prosieguo" ha esordito Longo, che ha risollevato il Como e culla il sogno playoff.

Parole d'elogio per il club emiliano: "Il Parma si presenta da solo sia per il blasone sia per i giocatori che lo compongono. Ritengo che la rosa del Parma sia insieme a quella del Genoa una delle migliori, con i calciatori più forti del campionato. Il Parma ha fatto meglio in trasferta che è in casa, è tra le prime tre per possesso palla, gli piace comandare il gioco e, come detto, ha qualità individuali notevoli. Per portare a casa una vittoria importante dobbiamo fare una partita importante sotto tutti gli aspetti, Serviranno spirito di sacrificio e abnegazione, ma anche coraggio, intensità, propositività. Potremo avere le nostre buone opportunità a patto che ci sia un approccio alla partita importante”.