Fabregas, il ritiro è dietro l'angolo

TORINO - Cesc Fabregas potrebbe anticipare di un anno il suo ritiro dal calcio giocato. Lo spagnolo, già Campione del Mondo e d’Europa con le Furie Rosse, ex Arsenal, Barcellona e Chelsea, è reduce da una stagione poco significativa nel Como. Quasi un anno fa sbarcava in riva al Lario facendo impazzire la piazza. Ma passata la sbornia, ci si è presto resi conto che Cesc, 36 anni compiuti lo scorso 4 maggio, al di là del nome, ormai ha poco da dare come calciatore. Nel Como ha chiuso la stagione con numeri da comprimario, non certo da stella del calcio mondiale (che fu): 17 presenze (frazioni di partite) con 2 assist, per un totale di 792' in campo. Ma non c’è da stupirsi di questi numeri, si poteva mettere in preventivo una stagione simile. Perché nella precedente esperienza al Monaco, dove ha militato dal 2019 al 2022, mise insieme 54 presenze e 3 gol, mostrando già quei problemi fisici che anche a Como hanno determinato il suo marginale contributo. Fabregas un anno fa si legava al Como con un biennale e si sistemava in città abbracciando in toto il progetto lariano, al punto di entrare in società come azionista. Fin da subito chiarì la sua scelta spiegando che aveva puntato sull’Italia e sul Como per imparare al meglio il mestiere di allenatore (ma anche per mandare i figli in un’esclusiva scuola nella vicina Svizzera). E ora, questo obiettivo potrebbe essere anticipato di un anno, la voce gira da più di un mese e ultimamente si è fatta ancora più consistente. Del resto in un torneo di calcio a 7 appena disputato negli Usa, il Carolina Tournament, con alcuni giocatori lariani c’era anche Fabregas, che s’è messo a dirigere in panchina, iscritto al torneo come allenatore-giocatore. E in queste ore, considerato che Fabregas è anche azionista del Como, gira la voce che possa entrare nello staff di Moreno Longo che in quest’ultima annata, subentrando a stagione in corso in un Como che era in grande difficoltà, è arrivato a un passo dai playoff. Chissà, l’ex tecnico di Pro Vercelli, Frosinone, Torino e Alessandria, potrebbe essere un buon maestro per Fabregas, aspirante allenatore.