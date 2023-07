La Serie B già scende in campo: Como-Gillingham, highlights VIDEO

Dopo il sorteggio dei calendari di Serie B , per alcune squadre è arrivato il momento si scaldare i motori. Il Como è sceso in campo in amichevole contro il Gillingham , squadra di quarta serie inglese, la League Two. Al Sinigaglia la squadra brittanica ha mostrato una buona gamba, rispetto ai biancoblu, che sono agli albori della preparazione.

Como sconfitto dal Gillingham tra tanti tifosi inglesi

In una cornice piena di tifosi inglesi, il Gillingham ha vinto 1 a 0 contro il Como grazie al gol di Jefferies a cinque minuti dal termine, bravo a ribattere in rete dopo il palo colpito da un suo compagno di squadra. La partita è stata equilibrata e molti dei big non ne hanno fatto parte, tra questi Cutrone, Baselli e Albidgaard, in tribuna. Ha debuttato invece Semper tra i pali. Positive le prestazioni di Chajia e Blanco. La squadra dopo il match si è trasferita a Bormio per l'inizio del ritiro.