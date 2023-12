Fabregas: Como in A? Non pensiamo al futuro. Cutrone-Gabrielloni possibile

Cesc Fabregas ha presentato Brescia-Como, valida per la diciassettesima giornata di Serie B, in programma domani, sabato 16 dicembre, alle 14: "Siamo contenti della media punti, ma ragioniamo partita per partita. La mia esperienza mi dice che pensare troppo al futuro non contribuisce a raggiungere obiettivi. Promozione? È una bella chiacchiera da bar, fantastico".

Como, Fabgregas sul Brescia Fabregas si è poi soffermato sul Brescia: "Ultimamente gioca bene, ha trovato una maniera efficace per attaccare e difendere, ma noi arriviamo ben preparati anche se avremo molte assenze. La mia filosofia è meno si tocca, meglio è. Barba squalificato? Solini ha ottime chance di giocare, l’importante è che il messaggio sia cosa fare con palla e senza palla, con mentalità. In panchina dovremo portare anche un paio di Primavera perché come detto ci sono un po’ di assenze".

Como, Fabgregas sull'attacco Cutrone-Gabrielloni Attacco Cutrone-Gabrielloni? Fabregas svela: “Gabrielloni non è stato benissimo per via della febbre, ma una chance la meriterebbe. Vediamo come sta fisicamente perché pra è una garanzia e ha un grande cuore. Possono coesistere”.

