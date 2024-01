Como da A con un Cutrone così

TORINO - Chi si rivede, Patrick Cutrone. L’ex attaccante del Milan pareva quasi destinato a replicare la carriera di Alberto Paloschi, punta a lui molto simile, esploso come lui in rossonero in giovane età e poi con una carriera in calando (ora, a 34 anni che compie oggi, è a Desenzano in Serie D). Cutrone invece, 26 anni festeggiati ieri, dopo un’infelice parentesi in Premier per il Wolverhampton, un anno e mezzo fa sceglieva di giocare per la sua città, Como, e provare a rilanciarsi dopo un’anonima stagione in A all’Empoli. Nella scorsa annata i lariani hanno avuto problemi assortiti e anche il suo rendimento in parte ne ha risentito, aveva chiuso la stagione con 9 gol e 2 assist, numeri discreti, ma per chi era stato scelto dalla Premier magari ci si aspettava di più. Quest’anno però, a Como è tutta un’altra musica: i lariani hanno chiuso il girone d’andata acciuffando il Venezia al secondo posto, cioé in zona A diretta. Grande euforia fra i tifosi, nessuno a Como ormai più si ricorda di Longo che era subentrato alla fine dell’estate 2022 con la squadra sul fondo della classifica. Poi, lo scorso autunno, all’ex tecnico di Toro e Alessandria, Il clamoroso siluro della proprietà - i ricchissimi fratelli indonesiani Hartono - insoddisfatti del gioco della squadra, con la promozione di Fabregas dalla Primavera. Ma anche questo appartiene già alla storia visto che alla ripresa ci sarà in panchina il gallese Roberts, dopo che nell’ultima uscita la squadra è stata traghettata da Cassetti, tornato con tre punti dalla trasferta di Cosenza, dove è andato ancora a segno Cutrone, salito a quota 7 reti, per un totale di 12 nell’anno solare 2023. Come dire, i fratelli Hartono possono scegliere chiunque per la panchina, ma il buon Patrick il gol lo trova sempre. Tenendo questo passo, per l’ex rossonero si può ipotizzare una stagione da 14-15 reti totali, in linea con la sua fama. I 7 gol di questa annata poi, nessuno su rigore, sono piuttosto pesanti, hanno portato 11 dei 35 punti complessivi del Como. Cutrone è andato a segno nelle ultime due uscite dei lariani, il successo di Cosenza (dove ha fatto pure l’assist per il gol vittoria di Verdi) e prima il 3-3 interno col Palermo. In precedenza, aveva timbrato la vittoria sul Cittadella (doppietta), il pari di Pisa e la vittoria di Ascoli, inutile solo la rete segnata nell’1-3 subito in casa dalla Cremonese ma c’è anche un assist nella vittoria sulla Feralpisalò. Insomma, Cutrone dimostra di poter tornare ad essere quel "bomberino" che nei suoi esordi al Milan aveva lasciato ben sperare. Del resto, il Como non sarebbe proprio in prima fila per la Serie A diretta ma dispone di un organico che sulla carta garantisce un piazzamento ai playoff, in attesa di vedere cosa porterà il mercato di gennaio. Ma se Cutrone, coccolato dalla sua città e prossimo a diventare papà, dovesse tenere questo passo fino a maggio, anche i playoff sarebbero stretti.