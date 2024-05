Como, parata di stelle per la Serie A: il messaggio di Vardy fa sognare

Vardy a sorpresa: "Io al Como? Vedremo..."

Se la presenza di Henry e Zambrotta era quanto meno pronosticabile, vedere Jamie Vardy sulle tribune del Sinigaglia ha lasciato tutti sorpresi. L'attaccante inglese ha da poco festeggiato la promozione del Leicester e non si è voluto perdere neanche quella del Como. Nel post partita, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l'inglese ha spiegato così la sua presenza, non escludendo un clamoroso trasferimento in Italia in estate: "Perché sono qui? Non lo so (ride ndr.). No sto scherzando, volevo vedere da parecchio tempo una partita qui e per fortuna ho scelto il giorno del ritorno in Serie A del Como. Vedere una promozione è sempre bello, sono contento per Dennis Wise e per la squadra. Ora il futuro dipenderà dai colpi che faranno per la Serie A. Io al Como? Sto invecchiando, sono vecchio. Chi lo sa, vedremo". Delle parole che hanno già fatto impazzire i tifosi, che ora sognano l'arrivo del classe 1987 per il ritorno in Serie A.