“Como, si va in Serie A per starci a lungo”: i segreti della neopromossa

Il mercato del Como

Non è certo una chiusura definitiva. Si può però ripartire da qualche certezza. Dai tanti contratti pluriennali che giacciono in sede, puntando soprattutto su chi la Serie A l’ha già fatta. Come il portiere Adrian Semper e il difensore Edoardo Goldaniga. Come Gabriel Strefezza, che si è legato al Como con un lungo e ricco contratto lo scorso gennaio. Altro giocatore che non sembra sul piede di partenza, anzi, è Patrick Cutrone. Premiato a centrocampo come Mvp del campionato di Serie B, pochi minuti dopo, a precisa domanda, è stato perentorio: «Resto al Como? Assolutamente sì». Nessuna nube in arrivo, su questo fronte. Partito dalla D, ha conquistato la A: Alessandro Gabrielloni ha vinto tutte le diffidenze ed è la bella storia da raccontare, una favola vivente. Resterà? Sembra scontato, partendo però dalle retrovie nelle gerarchie. Capitan Alessandro Bellemo è uno del nucleo storico: non si discute. Il cipriota Nicholas Ioannou, accantonato da Roberts e Fabregas, potrebbe essere sul piede di partenza, spodestato nel ritorno da Marco Sala. Ma la sua fisicità in A potrebbe servire. Su Matthias Braunoder, la bella scoperta di gennaio, c’è un’opzione: il Como sembra intenzionato a farci un pensierino. Da valutare la situazione di Daniele Baselli, troppo discontinuo, non hanno invece convinto Jeanne Pierre Nsame e Samuel Ballet, possibilità di prestito per Tommaso Fumagalli.