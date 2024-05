Como in Serie A, ma con quale stadio? L'intreccio Bentegodi-Sinigaglia

La nuova Serie A inizia a prendere forma: in attesa del ritorno della finale playoff tra Venezia e Cremonese che decreterà la terza promozione, sia il Parma che il Como sono già certi di giocare nella massima serie il prossimo anno. E a proposito della squadra di Cesc Fabregas , arrivano una curiosa novità in merito allo stadio in cui disputerà le gare casalinghe della stagione 2024/25. Lo stadio Sinigaglia , infatti, è in fase di adeguamento per rispondere ai criteri infrastrutturali richiesti dalla Serie A.

Como in Serie A tra Sinigaglia e... Bentegodi

Il Comune di Verona ha accolto la richiesta da parte del Como, nonché dell'Amministrazione comunale lariana, di far sì che il club lombardo, in sede di iscrizione, possa inserire il "Marcantonio Bentegodi" come stadio in cui poter disputare le gare casalinghe. I lavori del Sinigaglia dovrebbero svolgersi in estate, con la chiusura dei cantieri prevista ad inizio settembre, rendendo così necessaria una sede alternativa.

Oggi a Verona, in giunta comunale, la delibera in accordo con l'Hellas Verona, che ha il Bentegodi in concessione, il tutto dopo l'ottenimento da parte dell'amministrazione del nulla osta del Prefetto. L'ipotesi in casa Como sarebbe quella di giocare le prime gare della stagione in trasferta, per consentire la fine dei lavori. Qualora questi ultimi non venissero terminati nei tempi previsti, allora le prime gare casalinghe verrebbero disputate al Bentegodi, in attesa della fine dell'adeguamento del Sinigaglia.