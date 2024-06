Il Como prepara il colpo Jovetic, Stevan vorrebbe tornare alla Fiorentina ma...

MILANO - Nostalgia dell’Italia e della Serie A. La voglia di tornare a casa. Una possibile destinazione a sorpresa. Stevan Jovetic potrebbe essere il colpo a sorpresa - e comunque low cost - del Como targato Fabregas . La suggestione, raccolta direttamente in Montenegro dove l’attaccante classe ‘89 è andato in rete nell’ultima amichevole disputata - e persa per 1-3 in casa contro la Georgia di Khvicha Kvaratskhelia domenica a Podgorica – potrebbe prendere sempre maggior concretezza nelle prossime settimane. Il contratto di Jovetic con l’Olympiacos si sarebbe rinnovato automaticamente qualora il talentuoso calciatore avesse giocato il 70% delle partite.

Jovetic strizza l'occhio alla Viola

L’obiettivo, però, non è stato raggiunto, tanto che la stagione di Jo-Jo è stata quella di un panchinaro di lusso. Uno sì ammirato dai più, ma mai quel calciatore insostituibile su cui costruire l’attacco di partenza. Sostanzialmente Stevan non si è mai davvero preso al 100% con l’allenatore Mendilibar e per questo una sua permanenza ad Atene è fortemente a rischio.

La società vorrebbe trattenerlo, ma il giocatore non ne è affatto convinto, motivo per cui dal primo di luglio sarà eventualmente libero di firmare un contratto da free agent con qualsiasi altro club.Lo stesso Jovetic ha già fatto capire pubblicamente che tornerebbe di corsa alla Fiorentina, team affrontato e battuto nella finale di Conference League del 29 maggio, ma attualmente la Viola non sembra così propensa a riaccogliere il figliol prodigo.

Il Como punta sulla qualità

Discorso diverso invece quello che porta in Lombardia, al Como, dove sicuramente verranno fatti acquisti mirati e di qualità, tenendo conto ovviamente però anche della disponibilità delle casse societarie e del bilancio.Il profilo di Jovetic garantisce esperienza, abilità tecniche, costo del cartellino nullo, ingaggio tutto sommato non così esoso e un nome comunque pronto ad accendere l’entusiasmo di una piazza che vorrà fare bella figura in Serie A.

Sia nel gioco, sia nei risultati, per una permanenza tranquilla e col plus di voler regalare anche più di una soddisfazione ai propri tifosi. Presto potrebbero arrivare novità, visto che l’entourage del calciatore, in Italia anche per parlare di questioni più urgenti di altri giocatori della scuderia, cercherà di capire dove e se possa realizzarsi il sogno del suo assistito. Con Jovetic che incrocia le dita. Come i tifosi del Como, pronti ad ammirare le giocate del montenegrino.