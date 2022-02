Serie B, Cosenza: il tecnico Occhiuzzi è stato esonerato

COSENZA - La sconfitta casalinga di ieri contro il Perugia è costata la panchina al tecnico del Cosenza, Roberto Occhiuzzi. La decisione è stata presa in mattinata dalla società calabrese. Occhiuzzi, ancora sotto contratto dopo la scorsa stagione, era stato richiamato per sostituire Zaffaroni, ma durante la sua gestione le cose non sono cambiate molto. Per il sostituto si fanno i nomi di Breda e Bisoli.