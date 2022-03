Serie B, Cosenza: lieve miocardite, Gori fermato dai medici

L'attaccante rossoblù sarà monitorato nel corso delle prossime settimane in attesa di riscontri positivi. Fino ad allora non potrà scendere in campo

14 . 03 . 2022 18:49 1 min

© LAPRESSE

Cosenza Tutte le notizie sulla squadra COSENZA - Dopo essere guarito dal Covid, su Gabriele Gori si abbatte una tegola inattesa. All'attaccante del Cosenza, infatti, è stata riscontrata "una lieve miocardite che lo rende indisponibile". Il giocatore, sempre stando alla nota diffusa dal club rossoblù, è stato "fermato in seguito all’esito degli esami specifici previsti dopo la negativizzazione da Covid 19. Il calciatore è sottoposto ad esami strumentali periodici finalizzati a monitorarne le condizioni in attesa di un esito positivo e, dunque, sarà indisponibile ancora per alcune settimane". Da non perdere Le decisioni del giudice sportivo Gli arbitri della 30ª giornata Tutte le news di Cosenza

Super Offerta sull'Edizione Digitale

Ripartono le coppe europee Abbonati all'edizione digitale con un maxi-sconto del 56%! Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale