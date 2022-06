Cosenza, Bisoli non sarà l'allenatore la prossima stagione

COSENZA - Non sarà Pierpaolo Bisoli l'allenatore del Cosenza nella prossima stagione. La societò ha infatti annunciato, con una nota ufficiel, che "il rapporto con il tecnico Pierpaolo Bisoli in scadenza il 30 giugno prossimo, di comune accordo non proseguirà. A Pierpaolo Bisoli va il ringraziamento della Società e l’augurio per il prosieguo della carriera". Subentrato a febbraio all'esonerato Occhiuzzi, Bisoli ha guidato il Cosenza alla salvezza attraverso i playout nella stagione appena conclusa.