Serie B, il Cosenza esonera Dionigi. Il comunicato ufficiale

COSENZA - Davide Dionigi non è più l'allenatore del Cosenza. Dopo un buon inizio di stagione i rossoblù hanno rallentato vistosamente: sono quattro le sconfitte consecutive in campionato. Di seguito il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club rossoblù: "La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra il Sig. Davide Dionigi. Al tecnico, che ha collezionato 12 panchine in rossoblù, tra Coppa e Campionato, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. La Società informa che nelle prossime ore sarà ufficializzato il nuovo tecnico della squadra rossoblù".