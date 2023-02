Calciomercato, Zarate riparte dalla Serie B. Che fine aveva fatto

Calciomercato Serie B, Mauro Zarate torna in Italia . L'argentino, volto noto per aver vestito le maglie di Lazio, Inter e Fiorentina, ritorna e stavolta lo fa in cadetteria, precisamente al Cosenza . L'accordo con il club calabrese è valido fino al 30 giugno 2023: l'obiettivo quello di provare ad evitare la retrocessione, con i rossoneri attualmente all'ultima posizione in classifica.

Calciomercato, Zarate torna in Italia

Mauro "Maurito" Zarate, argentino classe 1987, era cresciuto calcisitcamente nel Velez Sarsfield. Dopo l'esplosione in patria, arriva il passaggio all'Al-Sadd nel 2007, ma ben presto arriverà nel calcio europeo. Un anno dopo il Birmingham, poi la Lazio, dove si consacra in maniera definitiva: 126 gare, 34 gol e 26 assist. L'addio burrascoso con i biancocelesti e l'esperienza all'Inter. Ma Zarate fermo proprio non riesce a stare, e allora riprende il suo giro per il mondo: Velez, West Ham, QPR, Fiorentina, poi di nuovo Inghilterra al Watford. Saluta così l'Europa definitivamente (almeno all'apparenza): breve parentesi all'Al-Nasr di Prandelli nel 2018, poi di nuovo in Argentina al Velez e al Boca. Resta in Sud America, ma si sposta in Brasile: L’América-MG e la Juventude i club nei quali milita tra il 2021 e il 2022 prima di contribuire, sempre nel 2022, alla salvezza del Platense nel campionato argentino, con 20 presenze e 3 reti messe a segno. Quando sembrava insospettabile il nuovo ritorno nel Bel Paese: Cosenza la nuova tappa da segnare sul mappamondo di Mauro Zarate, l'attaccante girovago.