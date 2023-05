Viali, Cosenza-Brescia e la benzina dello stadio: "Indirizziamo i playout"

Scatta il conto alla rovescia per Brescia-Cosenza , gara valida per l' andata dei playout di Serie B , in programma domani 25 maggio alle 21 allo stadio "San Vito-Luigi Marulla" .

Verso Cosenza-Brescia, Viali: "Entusiasmo e sana follia"

A presentare il match in casa calabrese ci ha pensato l'allenatore William Viali: "È finito il tempo delle chiacchiere. Questi playout sono un sogno rincorso per tanto tempo, ora è arrivato il momento di giocarli. Sarà uno scontro alla pari, se non per il piccolo vantaggio che il Brescia avrà giocando il il ritorno in casa. Vogliamo fare una grande prestazione ed indirizzare questi spareggi su binari che portano alla nostra salvezza".

Viali ha poi aggiunto: "Chi ha già giocato i playout lo scorso anno può aiutare a far vivere la vigilia ai compagni in maniera equilibrata a livello emotivo. Ovviamente non è una vigilia come le altre. Bisogna avere lucidità ed equilibrio ragionando sui 180 minuti ma anche sana follia, coraggio ed entusiasmo".