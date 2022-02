Cremonese, ora con Gondo il sogno è la serie A

CREMONA - La Cremonese ha dimostrato di avere la stoffa per la A, raggiungibile anche senza passare per i playoff. Questo ha detto la vittoria di domenica scorsa sul Monza (3-2), in cu il dg Braida s’è preso la soddisfazione di sconfiggere il suo vecchio capo al Milan, Galliani. Trionfo nel derby firmato Fabio Pecchia che 13 mesi fa sbarcava a Cremona accolto con scetticismo perché tanti, troppi, erano accorsi al capezzale della Cremo senza riuscire a risollevarla. L’ex allenatore della Juve Under 23 invece, c’ha messo poco a conquistare tutti. Risultato, con lui la Cremonese è passata dal terzultimo posto a chiudere la scorsa stagione cullando il sogno playoff, mettendo le basi per l’attuale B di vertice, con Pecchia, blindato da un contratto fino al 2023, a dirigere l’orchestra. Orchestra che al mercato di gennaio ha ricevuto un elemento che può fare la differenza, l’attaccante italo-ivoriano Cedric Gondo, 25 anni, giunto dalla Salernitana e subito decisivo nella vittoria sul Monza: suoi i due assist per la doppietta di Ciofani che ora potrebbe aver trovato la spalla ideale. Gondo, nella passata stagione, pur non essendo proprio titolare nella Salernitana di Castori , lasciava il segno nelle vittorie importanti, dando un decisivo contributo al ritorno in A dei campani. Pecchia potrebbe aver trovato il tassello giusto per il definitivo salto di qualità.