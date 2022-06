Cremonese, ufficiale: Alvini è il nuovo allenatore

CREMONA - Massimiliano Alvini è il nuovo allenatore della Cremonese. Il club grigiorosso, neopromosso in serie A, ha ufficializzato l'ingaggio dell'ex tecnico del Perugia. Ha iniziato la carriera di allenatore nel 2000 guidando prima la formazione del Signa e poi il Quarrata. Successivamente è passato al Tuttocuoio dove in 7 stagioni ha portato la squadra dalla Promozione alla Lega Pro. Sempre con il Tuttocuoio ha vinto la Coppa Italia Dilettanti. Alvini ha allenato anche in Serie C sedendo sulle panchine di Pistoiese, Albinoleffe e Reggiana. Con i granata emiliani ha conquistato la Serie B nella stagione 2019/20. Nell'ultimo campionato ha centrato l'accesso ai playoff guidando il Perugia.