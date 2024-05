Diretta Cremonese-Venezia ore 20.30: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Allo stadio Zini di Cremona va in scena il primo atto della finale dei playoff di Serie B . A contendersi l'ultimo posto nella massima Serie del campionato italiano sono Cremonese e Venezia. I primi, hanno chiuso la stagione regolare al 4º posto con 67 punti. I lagunari hanno invece subito una brusca battuta d'arresto all'ultima giornata, quando la sconfitta sul campo dello Spezia ha mandato in frantumi il sogno promozione diretta, chiudendo dunque alle spalle del Como.

Entrambe le formazioni hanno dimostrato di volere fortemente raggiungere l'ultima doppia sfida dei playoff, dominando le semifinali di ritorno rispettivamente contro Catanzaro e Palermo. Nel corso della stagione regolare, Cremonese e Venzia si sono affrontate la prima volta allo Zini per la 16ª giornata di campionato, che ha visto vincere i padroni di casa con il finale di 1-0. Al Penzo invece, a vincere furono gli uomini di Vanoli per 2-1. Finale di ritorno in programma domenica 2 giugno.

Dove vedere Cremonese-Venezia : streaming e diretta tv

Il match tra le formazioni di Stroppa e Vanoli è in programma giovedì 30 maggio alle ore 20.30 allo stadio Zini di Cremona. L'incontro sarà trasmesso su DAZN e sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Now.

Cremonese-Venezia : le probabili formazioni

CREMONESE (3-5-2): Saro; Bianchetti, Ravanelli, Antov; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Collocolo, Zanimacchia; Vazquez, Coda. Allenatore: Stroppa.

A disposizione: Jungdal, Livieri, Marrone, Tuia, Ghiglione, Quagliata, Lochoshvili, Falletti, Abrego, Majer, Ciofani, Buonaiuto, Tsadjout.

Indisponibili: Afena-Gyan, Della Rovere, Johnsen, Rossetti, Sarr.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Quagliata, Vazquez.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko; Bjarkason, Ellertsson, Tessmann, Busio, Candela; Pohjanpalo, Pierini. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Altare, Dembelé, Zampano, Ullmann, Lella, Jajalo, Andersen, Gytkjaer, Olivieri, Cheryshev.

Indisponibili: nessuno.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Joronen, Idzes, Candela, Zampano, Busio, Bjarkason, Lella, Tessmann.

ARBITRO: Colombo di Como. ASSISTENTI: Preti-Perrotti. QUARTO UFFICIALE: Feliciani. VAR: Di Paolo. ASS. VAR: Abisso.

