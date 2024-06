Stroppa: "Devo fare i complimenti alla squadra, meritavamo di più"

Un amareggiato Giovanni Stroppa si è presentato ai microfoni di Sky nel post partita della sconfitta contro il Venezia dichiarando: "Nel primo tempo siamo andati al tiro 3-4 volte e non siamo riusciti a segnare. Poi abbiamo fatto un grande secondo tempo con varie occasioni. Che dico? Che bisogna fare gol. Mi dispiace che in due partite abbiamo fatto un lavoro importante ma non abbiamo segnato”. Il tecnico della Cremonese ha anche aggiunto: “Devo fare i complimenti alla squadra che ha fatto un campionato strepitoso. Le prestazioni, i numeri, ci sono tante cose belle da raccontare. Meritavamo di più”.