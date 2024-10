Cremonese-Stroppa, è finita: un ex Palermo pronto a sostituirlo

Le strade tra Giovanni Stroppa e la Cremonese si dividono dopo poco più di un anno. Gli 11 punti nelle prime 8 partite del campionato di Serie B 2024/2025 non sono stati considerati sufficienti per la società, che ha deciso di sollevare il tecnico dalla panchina grigiorossa. A quanto pare sembrerebbe essere stato già scelto il suo successore, con i ragionamenti della dirigenza che avrebbero portato a Eugenio Corini. L'ex allenatore del Palermo è quindi pronto a ripartire dopo l'esperienza in rosanero conclusa sul finire della scorsa stagione.