Vazquez, dieci turni per razzismo. E torna alla mente il caso Acerbi-Juan Jesus

Vazquez-Dorval, cosa è successo

L'episodio si è verificato negli ultimi istanti del match tra Cremonese e Bari, terminata 1-1. Vazquez e Dorval hanno avuto un diverbio in campo e il difensore del Bari ha lasciato poi il campo in lacrime. A spiegare l'accaduto ci aveva pensato poi direttamente l'allenatore dei pugliesi, Moreno Longo: “Difendo Dorval a spada tratta, devo fare il nome di Franco Vazquez: Ne*ro di me*da non lo dici a nessuno. Nel 2025 è qualcosa di inaccettabile, va sottolineata come una cosa errata. Siamo tutti vicini a lui. È un ragazzo sensibile e quest’anno non è la prima volta che succede”. Lo scorso 18 dicembre, il Giudice Sportivo aveva riviato la decisione in attesa di nuovi materiali.