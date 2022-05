L'ex Pro Vercelli Modesto, esonerato dal Crotone

CROTONE - Con una nota ufficiale sui propri canali, il Crotone ha comunicato l'esonero del tecnico Francesco Modesto . I pitagorici, che ripartiranno dalla C dopo la retrocessione dal campionato cadetto, avranno dunque un'altra guida tecnica.

Il comunicato del Crotone

"Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato Francesco Modesto dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il club ringrazia l’allenatore per l’impegno profuso rivolgendogli un in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".