Empoli, Dionisi pronto a sbarcare

La separazione di Pagliuca arriva dopo un avvio di stagione difficile. L’ex tecnico di Sassuolo e Palermo dovrebbe firmare un contratto biennale
Niccolò Pistolesi
1 min
EmpoliDionisi
Empoli, Dionisi pronto a sbarcare
A Empoli si respira un’aria nuova. L'ingaggio di Alessio Dionisi è cosa quasi fatta, sarà lui il nuovo allenatore degli azzurri. Un ritorno che profuma di storia e di ricordi ancora vivi, di un legame mai davvero interrotto (ma da risanare) tra il tecnico e la piazza che, quattro anni fa, aveva festeggiato con lui una splendida promozione in Serie A. Dionisi torna per dare nuova identità e solidità a una squadra che ha bi

