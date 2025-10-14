Empoli, Dionisi pronto a sbarcare

A Empoli si respira un’aria nuova. L'ingaggio di Alessio Dionisi è cosa quasi fatta, sarà lui il nuovo allenatore degli azzurri. Un ritorno che profuma di storia e di ricordi ancora vivi, di un legame mai davvero interrotto (ma da risanare) tra il tecnico e la piazza che, quattro anni fa, aveva festeggiato con lui una splendida promozione in Serie A. Dionisi torna per dare nuova identità e solidità a una squadra che ha bi