Intrigo Pagliuca: resta all’Empoli ma solo a tempo

EMPOLI - Due giorni dopo la decisione di Guido Pagliuca di lasciare la panchina dell’Empoli , il futuro del tecnico e quello degli azzurri restano intrecciati. La situazione è ancora in evoluzione, ma la sensazione è che la separazione sia ormai lo scenario più concreto. Pagliuca ha comunicato la volontà di dimettersi dopo aver diretto l’allenamento e aver successivamente salutato il gruppo, aprendo così una fase delicata per il club toscano. Nelle ore successive, tuttavia, qualcosa ha iniziato a muoversi anche all’interno dello spogliatoio. Diversi giocatori avrebbero manifestato vicinanza e affetto nei confronti dell’allenatore, un aspetto che avrebbe portato lo stesso Pagliuca a interrogarsi nuovamente sulla decisione maturata. Un possibile ripensamento, dunque, non può essere completamente escluso, anche se al momento non sembrano esserci elementi sufficienti per ipotizzare una ricomposizione definitiva del rapporto.

Empoli, Matteo Andreoletti candidato per la panchina

Nel frattempo, la società ha iniziato a valutare concretamente il possibile successore e il profilo che in questo momento appare più avanti rispetto agli altri è Matteo Andreoletti. L’ex allenatore del Padova è il candidato individuato dalla dirigenza, i primi contatti sarebbero già stati avviati. Andreoletti conosce la Serie B e arriva da un’esperienza importante sulla panchina biancoscudata, chiusa, però, con un esonero e col Padova poi salvato da Breda. La sua candidatura resta la più concreta per il nuovo corso, anche se prima sarà necessario definire formalmente la posizione di Pagliuca. La soluzione verso cui si sta andando è la risoluzione consensuale del contratto, che permetterebbe alle due parti di chiudere il rapporto senza lasciare strascichi sul piano contrattuale. Un passaggio importante anche per il futuro del tecnico, che in questo modo potrebbe eventualmente valutare una nuova esperienza già nel corso di questa stagione. In questo senso, sullo sfondo resta la possibilità Carrarese, ma soltanto come eventuale scenario futuro.

Pagliuca, ipotesi Carrarese sullo sfondo: Empoli verso il nuovo corso

Qualora il club apuano decidesse di interrompere il rapporto con Gabriele Cioffi, Pagliuca potrebbe diventare uno dei nomi da prendere in considerazione. Al momento, però, non c’è un accordo, la priorità è la conclusione del rapporto con l’Empoli. Per gli azzurri, invece, la lunga sosta fino al 10 ottobre, quando al Castellani arriverà il Palermo, concede alla società il tempo necessario per mettere ordine e scegliere la nuova guida tecnica. La partita contro la capolista sarà il primo appuntamento del nuovo corso, ma prima bisognerà chiudere definitivamente il capitolo Pagliuca. Perché dopo due giorni non è ancora arrivata la parola fine.