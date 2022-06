Frosinone, ufficiale Lucioni in prestito

FROSINONE- Colpo in difesa per il Frosinone. Dal Lecce arriva in prestito Fabio Lucioni, vincitore dello scorso campionato di Serie B con i salentini. Un gran bel colpo per i giallazzurri che si assicurano un difensore esperto e di categoria. A comunicarlo, lo stesso Frosinone con un annuncio sul proprio sito ufficiale.