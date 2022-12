Frosinone, Grosso: "Sudtirol solido. Lucioni ci mancherà"

FROSINONE - La classifica è bella, intensa e luccicante come gli addobbi natalizi, ma il santo Natale è ancora distante 5 partite (va beh, quella del 26 vale come posticipo delle feste) e il Frosinone di Fabio Grosso non vorrebbe per nulla al mondo dilapidare tale dote, magari ritrovandosi a vedere qualche rivale nuovamente vicina e minacciosa. “Ci sarà modo di pedalare nei prossimi giorni, specie nella settimana che si apre dove in 7 giorni giocheremo tre partite che avranno un’importanza capitale nell’economia della nostra annata. A Bolzano è un impegno davvero probante: il SudTirol è un collettivo solido che sta facendo ottime cose e per questo dovremo cercare di arrivare alla sfida al top della forma, altrimenti il rischio di andare incontro a brutte sorprese sarà piuttosto elevato. Adesso bisogna dare continuità non soltanto ai risultati, ma anche e soprattutto alle prestazioni: se ci presenteremo in Alto Adige al massimo dei nostri livelli, allora potremo tornare a casa con qualcosa di buono tra le mani”.

Lucioni? Perdiamo un leader

La classifica sorride ai giallobù, chiamati però a battere il ferro finché e caldo. E lo scampato pericolo corso contro il Cagliari è servito per mettere tutti sull’attenti. “La Serie B è un campionato sempre imprevedibile, dove i cambi in classifica sono la normalità. Abbiamo qualche punto di vantaggio, è vero, ma è figlio anche di una serie di vittorie che ci hanno permesso di staccare la concorrenza. Dovessimo imbatterci in un filotto al contrario, tutto verrebbe vanificato in pochissime gare. Serve sempre il giusto equilibrio nei giudizi e nelle previsioni. Siamo contenti di essere in vetta e di aver convinto anche attraverso prestazioni importanti molti addetti ai lavori circa le nostre reali potenzialità, ma la strada rimane lunga e il torneo assai tosto. L’importante è affrontare bene ogni singolo incontro senza pensare troppo a ciò che dicono i numeri”. Il Frosinone per l’occasione ritrova Oyono, ma perde Lucioni: “Oyono è finalmente pronto e sarà un’alternativa a partita in corso. Lucioni purtroppo ha rimediato una distorsione alla caviglia in allenamento e temo che lo rivedremo ad anno nuovo. Senza di lui perdiamo un leader, anche a livello di carisma, ma sapremo sopperire alla sua mancanza. Kone è sempre out, mentre Mazzitelli è squalificato”.