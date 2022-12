Frosinone, Grosso verso il Genoa: "Ottimo rapporto con Gilardino. Lucioni? Ancora out"

FROSINONE - Alla vigilia della partita contro il Genoa, valevole per la diciottesima giornata di Serie B, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Frosinone, Fabio Grosso. Queste le sue parole sull'avversario di domani: "Affronteremo una squadra molto forte, con individualità di alto livello in una cornice di pubblico che sarà molto bella. Cercheremo di mettere in gioco le nostre caratteristiche, perché solo facendo una bella prestazione avremo la possibilità di metterli in difficoltà". Sulle condizioni di Lucioni: "Fabio sta riprendendo ad allenarsi. L'infortunio è stato pesante, adesso sta facendo le prime corse. Servirà comunque un pò di tempo prima di rivederlo in campo”. "Non credo che ci saranno grandissime novità di formazione - continua Grosso -. Abbiamo dei giocatori che stanno facendo delle buone prestazioni, tutte le energie sono state recuperate. Ovviamente, saranno fondamentali i cinque cambi che dovranno mantenere altissimo il livello. Questa è una partita in cui ci saranno tanti ostacoli da affrontare". Su Gilardino, neo tecnico del Genoa e altro campione del Mondo 2006: "Ho un ottimo rapporto con Alberto, gli faccio un grande in bocca al lupo perché è stato bravo a cogliere una opportunità. Il Genoa è una squadra di grandissimo valore in un campionato molto equilibrato. Per lui è una bella occasione, mi auguro che solo dalla gara successiva a quella contro di noi potrà sfruttarla al meglio". Per concludere, su Boloca (convocato per lo stage azzurro dal ct Mancini dopo alcune amichevoli giocate con la maglia della Romania): "Sta a lui scegliere. Stimo tantissimo il ragazzo e il giocatore, sono convinto che ha i mezzi importanti per poter diventare un ottimo calciatore".