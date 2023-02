Frosinone, Gelli, Baez e Bidaoui si presentano tra curiosità e retroscena

Gelli, Baez e Bidaoui: "Impossibile dire di no al Frosinone"

A prendere la parola per primo è stato il centrocampista Gelli: "Il mio ruolo preferito è la mezzala, in questi ultimi sei mesi con l’Albinoleffe ho fatto anche il play. Ma senza dubbio mi sento più mezzala, riesco ad esprimermi meglio in quella posizione. Entro in un gruppo bello e compatto, con una idea chiara su quello che si vuol ottenere. Non sarà facile, lo so bene anche perché vengo da tanti anni di Serie C. Per me è la prima esperienza in B. Ma penso che allenandomi con questi compagni posso solo migliorare tatticamente e tecnicamente ed un po’ di spazio posso riuscire a trovarlo. Frosinone è una piazza importante per la Serie B, è un’occasione quasi rara essere contattato da questa Società. Per me, lo ribadisco, è la grande occasione che debbo sfruttare al massimo. Abbiamo un bel sogno come i tifosi, da raggiungere".

Poi è toccato all'attaccante Baez: “Il Frosinone è stata l’unica Società che è venuta a cercarmi personalmente. Il direttore Angelozzi è venuto a parlarmi a Cremona e per me quel gesto è stato molto importante nella decisione di vestire la maglia del Frosinone. Essere cercato, voluto, per un giocatore di calcio è molto importante. E dopo quel giorno, su quale fosse la mia prima scelta non ho avuto più dubbi. Sono molto felice di essere qui. Sto sicuramente migliorando. Ormai sono quasi in forma, mi sento molto bene e sono pronto per giocare di più. Arrivare in serie A è un obiettivo chiaro per me a breve giro. Il calcio è molto seguito nel mio Paese, l'Uruguay, e poi ripeto, raggiungere l’obiettivo massimo per me è importante anche a livello personale”.

In chiusura le domande per l'esterno d'attacco Bidaoui: "Mi sento bene, non sono al 100 per cento però mi sto allenando al massimo per prendere la forma migliore. Tra qualche settimana sarà al top della forma. Al Frosinone è vero che ho fatto spesso gol, ora spero di segnare per il Frosinone. Quanto alla mia passata esperienza, sapevo che i tifosi mi volevano bene. Il direttore Angelozzi è stato decisivo, lo conoscevo dai tempi de La Spezia. L’accoglienza è stata quella di un bellissimo gruppo, nel quale c’è gente di talento. Ad Ascoli, Dionisi mi ha parlato di Frosinone come una grande piazza e mi ha detto che sarebbe stata la mia scelta migliore".