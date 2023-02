Palermo-Frosinone, Grosso da ex contro Corini e il suo passato: "Conosco bene la piazza"

Vietato rallentare. La capolista Frosinone va caccia della settima vittoria consecutiva per consolidarsi ulteriormente al comando della classifica di Serie B. Tra il dire e il fare c'è la trasferta al "Barbera" contro il Palermo, reduce dal ko in trasferta contro il Genoa di Alberto Gilardino. Quel Palermo che Fabio Grosso conosce molto bene per aver indossato la maglia rosanero dal 30 gennaio 2004 al 30 giugno 2006 quando salutò il Perugia per trasferirsi in Sicilia. A quei tempi erano sui compagni di squadra, tra gli altri, Barone, Barzagli, Toni e Zaccardo con cui avrebbe vinto il Mondiale in Germania prima di trasferirsi all'Inter. Con lui, in quel passato non poi così lontano, giocava anche Eguenio Corini, che domani, 18 febbraio, ritroverà da avversario (calcio d'inizio alle 14).