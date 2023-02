Frosinone-Parma, conferenza Grosso: "Sarà una sfida dura: dovremo affrontarla così"

Il Frosinone è in un ottimo momento di forma come dimostrano i sette risultati utili di fila e il primo posto a più dodici sul Genoa. Una vera e propria fuga verso la Serie A, ma Fabio Grosso non vuole nessun calo di distrazione. Il prossimo avversario è il Parma , che dopo la contestazione dei tifosi cerca dei punti per ripartire. L'allenatore ha presentato la sfida in conferenza stampa.

Frosinone, le parole di Grosso

Alla vigilia dell'incontro del Benito Stirpe, con start alle ore 20.30, queste le dichiarazioni della vigilia di Grosso: "Sono concentrato sul presente, non guardo oltre. Domani ci sarà una sfida affascinante davanti ai nostri tifosi e ci teniamo a conquistare un ottimo risultato. Siamo focalizzato esclusivamente sulla gara contro il Parma: loro sono forti, ma noi vogliamo fare il meglio possibile. Hanno giocatori fortissimi, una rosa più che valida per questo campionato. Sono reduci da un k.o. in casa e quindi verranno qui con la voglia di fare risultato. Conosciamo il loro valore, abbiamo provato a studiare i piccolissimi difetti che hanno. Sarà una partita dura ma da affrontare con determinazione e lucidità. Per il resto, preferisco guardare in casa nostra. Abbiamo le qualità necessarie per alzare il livello della nostra prestazione, che è ciò che deve interessarci".