De Laurentiis, Grosso non ci sta: la risposta in conferenza prima di Bari-Frosinone

Il Frosinone dopo la vittoria sul Venezia, grazie alla doppietta di Mulattieri e al gol di Caso, affronterà al San Nicola il Bari in un match che si prospetta affascinante e non solo in campo. Lo stadio è pronto a riempirsi come nelle grandi occasioni e la sfida alla capolista della Serie B lo è eccome, anche per le ambizioni. Grosso torna a Bari e lo fa cercando di conquistare punti importanti per la promozione diretta. Il distacco è notevole, ma in cadetteria non bisogna abbassare la guardia. L'allenatore dei laziali ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dalla partita contro il Bari e in primis ha voluto rispondere alla frase di De Laurentiis, secondo cui le piccole squadre non dovrebbero andare in A per motivi di bacino d'utenza: "Ho sempre creduto e continuerò a credere alla meritocrazia e chi merita di ottenere qualcosa è giusto che lo raccolga, lo prenda e se lo goda”.