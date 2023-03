Grosso a Frosinone, Serie A vicina: come è ripartita la sua carriera

Chissà se il 23 marzo 2021 , quando subentrò all’esonerato Alessandro Nesta alla guida del Frosinone , Fabio Grosso se la sarebbe immaginata così la sua avventura sulla panchina del Frosinone . Un saliscendi di emozioni senza soluzione di continuità, che è passato dal decimo posto in Serie B con cui ha chiuso i primi mesi alla guida dei ciociari, all’amarezza per i playoff sfumati per gli scontri diretti a sfavore contro il Perugia , al termine della stagione 2021/2022 , fino ad arrivare all’annata da rullo compressore. Quella in corso che sta per giungere alla conclusione, salvo clamorosi colpi di scena (a 10 giornate dalla fine sono 11 i punti di vantaggio sul Sudtirol terzo), con la promozione in A : sarebbe la prima da tecnico in carriera.

Grosso, dal vivaio della Juve al biennio in crescendo a Frosinone

Ne ha fatta di strada Fabio Grosso da quando, dopo essersi ritirato dal calcio giocato, ha iniziato a farsi le ossa da allenatore nel settore giovanile della Juve guidando la Primavera: prima da vice allenatore di Andrea Zanchetta e poi da primo allenatore. Il Bari gli ha dato la prima chance in serie cadetta nel luglio del 2017 ma undici mesi più tardi le strade si sono separate a margine dell’eliminazione nel primo turno degli spareggi promozione per mano del Cittadella.

Grosso è ripartito da Verona ed è stato esonerato alla trentasettesima giornata: fatale un ko col Livorno. L'Hellas festeggiò di lì a poco il ritorno in A vincendo i playoff con Aglietti. In quel Verona c’era, però, tanto di Grosso. E così, mandate in archivio le poco esaltanti parentesi in A col Brescia (3 partite tra il 5 novembre e il 20 dicembre 2020 e gli svizzeri del Sion (dal 25 agosto 2020 al 5 marzo 2021) ha gettato le basi per la riscossa.

Otto partite, tre vittorie, altrettanti pareggi e due sconfitte il suo avvio sullo scranno dei laziali. Poi la media di 1,53 punti a partita nella stagione 2021/2022 e la delusione di non potersela giocare per il salto di categoria. Il presidente Stirpe non ha fatto una piega, gli ha dato fiducia e sta per essere ripagato. Frosinone da record al pari di Grosso, col suo 4-3-3 che ha gradualmente lasciato il posto a un 4-2-3-1, ha finora totalizzato uno score di 19 vittorie, 5 pareggi e sole 6 sconfitte alzando la media dei punti a partita a 2,07. Il meglio deve ancora venire, ma Fabio Grosso sta esplodendo partendo dal basso da allenatore come gli era capitato da calciatore. In attesa di un nuovo urlo liberatorio formato Germania-Italia. O giù di lì.