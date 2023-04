Cagliari-Frosinone, conferenza Grosso: "Il motivo per cui ammiro Ranieri"

Tra i big match della trentatreesima giornata di Serie B c'è Cagliari-Frosinone . Domani, sabato 15 aprile alle 16:15, capolista allenata da Fabio Grosso sfida l'undici sardo che da dicembre Claudio Ranieri guida al posto dell'esonerato Fabio Liverani . I ciociari vanno a caccia della seconda vittoria di fila dopo il 2-0 casalingo rifilato all' Ascoli , i padroni di casa, imbattuti da nove giornate e reduci dal pari esterno a Pisa (0-0), del ritorno del successo, che manca da due turni. Consolidare il primato e la zona playoff : le ambizioni sono diverse, la posta in palio alta.

Cagliari-Frosinone, Grosso applaude Ranieri

Grosso ha presentato il match invitando i suoi a prestare la massima attenzione: "Incontriamo una squadra molto forte, una delle candidate a stare nelle primissime posizioni. Non è partita benissimo, ha avuto delle difficoltà ma con il cambio di allenatore ha trovato una continuità importante. Il Cagliari sta esprimendo le grandi doti che gli appartengono. Noi conosciamo bene le loro qualità, ci stiamo preparando per poterli contrastare al meglio".

Il nuovo che avanza contro uno dei veterani della categoria: "La carriera di Ranieri parla da sola. Sono contento di incontrarlo, gli farò i complimenti come ho sempre fatto ogni qualvolta ci siamo incontrati, ma non sui campi perché questa tra noi sarà la prima sfida in assoluto. Oltre tutto quello che si sa di lui, a me piace tantissimo il modo che ha di approcciare alla professione di allenatore. E questa impronta lui è stato sempre bravo a saperla trasferire alle sue squadre, compreso il Cagliari".