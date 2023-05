Turati, dalla Juve e Buffon al ritorno in Serie A con il Frosinone

Personalità, talento e un pizzico di stravaganza. Quando di ruolo fai il portiere un po' fuori dagli schemi lo devi essere e quando è proprio Stefano Turati a dirlo: "Sono matto", beh non si può far altro che credergli. Era l'1 dicembre del 2019 quando con la maglia del Sassuolo, il portiere classe 2001, fece il suo esordio in Serie A. Tanta emozione, soprattutto perché l'avversario di turno era proprio la Juventus. Ronaldo, Higuain, Dybala e... Buffon: una schiera di campioni da fronteggiare, ma la voglia di far vedere le proprie qualità. Dall'esordio in massima serie fino ai prestiti in B: prima Reggina e ora Frosinone con un filo a legare il tutto: essere protagonista. Coi ciociari si guadagna la palma di miglior portiere, supera record su record mantenendo spesso la porta inviolata e poi il 1 maggio 2023 la festa per la promozione raggiunta, cercata e voluta sin dal principio. L'1, un numero che ritorna e segna due date importanti della giovane carriera di Turati.