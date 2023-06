Frosinone, Grosso verso l’addio: decisione già comunicata

Fabio Grosso ha deciso di lasciare il Frosinone. Dopo due anni e mezzo e la fantastica promozione in Serie A ottenuta nella stagione appena terminata, il tecnico avrebbe comunicato alla dirigenza dei canarini di non voler proseguire la sua avventura in Ciociaria. Una decisione che sarebbe arrivata dopo diversi giorni di riflessione e di valutazioni a seguito all'incontro avuto nella scorsa settimana per la proposta di rinnovo formulata dal Frosinone.