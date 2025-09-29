Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Grosso jr a Frosinone, è quasi una dinastia: chi è il figlio di Fabio

Il giovane talento è anche nipote d'arte: il nonno materno, Giorgio Repetto, giocò per Sampdoria e Pescara
Gianluca Scaduto
1 min
Grosso jr a Frosinone, è quasi una dinastia: chi è il figlio di Fabio © L.Canu / Ciamillo
Frosinone

Frosinone

Tutte le notizie sulla squadra

Magari non deciderà un Mondiale, come suo padre, a Germania 2006. Ma potrebbe diventare un buon giocatore, questo sì. Nel Frosinone ancora imbattuto e secondo assieme a Palermo e Cesena, trova gloria anche Filippo Grosso, figlio di Fabio, ora allenatore del Sassuolo e già tecnico dei ciociari (che portò in A nel 2023). Suo figlio veniva al mondo due mesi dopo quell’ultimo mondiale azzurro, ha dunque appena compiuto 19 anni. D

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte