GENOVA - Domenico Criscito non sarà più un giocatore del Genoa . Trovato l'accordo tra le parti per la risoluzione del contratto che legava il difensore ai rossoblù. A comunicarlo, il club attraverso una nota ufficiale.

"Il Genoa Cfc comunica la risoluzione consensuale del contratto con Mimmo Criscito, a cui vanno i ringraziamenti per il contributo offerto in campo e fuori in tutti questi anni. Le porte del Club per un suo futuro ritorno rimarranno sempre aperte. Buona fortuna Mimmo!"