Genoa, ufficiale: il nuovo direttore sportivo è Ottolini

GENOA - In casa Genoa c'è stato un imminente cambio nell'area tecnica. La società rossoblù ha infatti annunciato Marco Ottolini come nuovo direttore sportivo, mentre Johannes Spors, attualmente General Manager, è stato promosso a responsabile delle aree tecniche di tutti i club controllati da 777 Partners. "Sono veramente entusiasta all'idea di entrare a far parte del Club più antico d'Italia e di un progetto come quello di 777 Partners. Lavorando in sinergia con Spors e con tutto il team del Grifone vogliamo costruire un Genoa di successo nell'immediato presente e nel futuro" ha spiegato il neo dirigente Ottolini. "Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto in questo periodo al Genoa, e sono sicuro che Marco con le sue capacità guiderà il Genoa a un futuro di successo. Sono davvero emozionato per questa nuova opportunità e motivato ad aiutare tutti i club a raggiungere successi per molti anni a venire" ha concluso Spors.