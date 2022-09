Genoa. un orgoglio che dura da 129 anni

GENOVA - Allo stadio Ferraris, ieri sera, è andata in scena la festa per i 129 anni del Genoa, vissuta insieme a tifosi e squadra. Tanto entusiasmo attorno alla squadra, nonostante la retrocessione in B: lo dimostrano gli abbonamenti che hanno superato quota ventimila. L'ambizione però resta quella di un pronto ritorno in Serie A, il cui prossimo step, dopo l'amaro in bocca per la vittoria mancata con il Parma, sarà l'incontro di domani con il Palermo (nella quale potrebbe trovare spazio Strootman), altra squadra che suscita aspettative dopo il cambio di proprietà. Josh Wander , co fondatore della holding 777 che detiene la proprietà del club rossoblù ha inviato da Miami il suo messaggio: "Voglio augurare al Genoa e a tutti i tifosi rossoblù nel mondo un buon anniversario. Come club più antico d'Italia la storia del Genoa è qualcosa che abbiamo a cuore e celebriamo ogni giorno. Forza Genoa". Intanto, grazie all'impegno della Fondazione Genoa, è stato riaperto il Museo del Genoa alla palazzina San Giobatta al Porto Antico.