Genoa, Blessin: "Nessun recupero dall'infermeria". Poi annuncia due cambi

GENOVA - In principio fu Cosenza, poi la vittoria di Coppa con la Spal, ora la trasferta di Terni che in un modo o nell’altro profuma di grande sfida. “Vorremmo tanto concludere una sorta di settimana perfetta, con un tris di vittorie da concretizzare al cospetto di una squadra davvero in grande forma come la Ternana”, ammette Alex Blessin. Che c’ha preso gusto dopo aver messo da parte 10 punti nelle ultime 4 giornate ed essersi regalato la sfida di Coppa Italia all’Olimpico con la Roma. “Abbiamo speso tanto nei giorni scorsi e credo che un paio di cambi nell’undici iniziale ci saranno, anche se devo ancora capire bene chi far giocare. Purtroppo non recuperiamo nessuno, ma almeno non abbiamo perso altri elementi in coda a una settimana molto dispendiosa sotto ogni aspetto. Però ci tengo a sottolineare che le squadra che giocano in Europa riescono comunque ad abituarsi in fretta a giocar bene anche a distanza ravvicinata: a questo dobbiamo cercare di ambire anche noi, perché sono convinto che pur giocando spesso ci siano tutte le qualità all’interno della rosa per fare bene contro ogni avversario”. La Ternana oggi come oggi viaggia sull’onda dell’entusiasmo: “Quando incontri una squadra che viene da 5 vittorie di fila non c’è molto altro da aggiungere. Loro stanno vivendo un momento d’oro, noi vogliamo cercare la settimana perfetta. La Ternana deve cercare di limitarla sin dalle prime battute, evitando di farla entrare in partita. Servirà un Genoa aggressivo, rapido nel ribaltare l’azione e in grado di mantenere sempre desta l’attenzione”. Blessin dice di non attendersi una gara troppo tattica, ma anche di temere i secondi tempi solitamente in crescendo degli umbri. “Preferisco guardare a ciò che dovremo fare noi, consapevoli che potrebbe essere necessario anche cambiare pelle in corso d’opera. La Ternana gioca molto sul piano fisico, sull’organizzazione e sulla preparazione di certe giocate, e noi dovremo rispondere presenti in ogni frangente”. Senza Ilsanker e Bani, al centro della difesa spazio a Dragusin e Vogliacco. Jagiello favorito su Yalcin per completare il trio alle spalle di Coda.