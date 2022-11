L'ex Samp Vialli presta 10 milioni di euro al Genoa!

GENOVA - La notizia scatena una pioggia di sfottò fra tifosi genoani e doriani. Gianluca Vialli, bandiera blucerchiata che potrebbe diventare presidente della Samp, nel caso l’offerta di Al Thani andasse in porto, presterà al Genoa 10 milioni attraverso la sua società, Tifosy, che offre senvizi ai club sportivi. Il contratto obbliga il club rossoblù al pagamento di interessi al tasso dell’11%. Vi è una clausola che prevede che il debito totale che non dovrà superare i 90 milioni (il Genoa ha chiuso il bilancio 2021 con una perdita di 42.7 milioni, più altri 19 nei primi tre mesi del 2022). Inoltre, c’è anche un’intesa per la cessione dei crediti rossoblù, incluso il caso in cui dalla “camera di compensazione” della Lega emergesse un saldo positivo. Un secondo prestito è stato sottoscritto con Banca Sistema a cui vanno in pegno, a garanzia dei 12 milioni prestati, il 25% della società che controlla il Genoa, la “777 Genoa CFC Holdings”.