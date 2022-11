Genoa, Blessin: "Vogliamo vincere e comandare il gioco"

GENOVA - Non è stata la sosta che Alexander Blessin aveva immaginato, almeno non prima di ciò che ha raccontato il sofferto pari col Como che ha introdotto il Grifone allo stop di metà novembre. Con le voci di esonero del tecnico tedesco che certo hanno contribuito a rinfocolare i malumori, anche se domani al “Curi” Blessin sarà comunque al suo posto. Ma il Genoa che scenderà in campo potrebbe presentare diverse novità di formazione e anche a livello tattico. “Ci sarà un attaccante che giocherà accanto a Coda in attacco”, esordisce nella conferenza stampa della vigilia. “Giocheremo con due attaccanti, perché il Perugia è abituato a giocare col 3-5-2 e contro questo atteggiamento tattico servirà qualcosa di diverso rispetto a ciò che abbiamo proposto nelle scorse partite. Ma sarà comunque una gara che si giocherà molto su due elementi a mio modo di vedere fondamentali come mentalità e fase di pressing. Noi dovremo andare a fare da subito la nostra partita, aggredendo l’avversario e mostrando il piglio di chi vuol vincere e comandare il gioco”. Blessin ha studiato attentamente la fase offensiva del Perugia, “che solitamente gioca a lanci lunghi, cioè cercando di innescare subito le punte e poi andando ad anticipare l’avversario sulle seconde palle. Dovremo essere bravi a vincere questa battaglia: per farlo dovremo tenere alta la concentrazione durante tutta la partita”. Accanto a Coda, due gli indiziati: Puscas è il favorito, Yalcin è l’outsider che potrebbe trovare una maglia da titolare. Ma nell’occasione il Genoa recupera altre due pedine importanti come Sturaro e Ilsanker: “Sono contento per entrambi, li abbiamo aspettati a lungo e riaverli a disposizione non è una cosa di poco conto. Sturaro ormai lavora da tre settimane in gruppo e credo che stia crescendo di condizione giorno dopo giorno. Certo, la loro autonomia è di 15, massimo 20 minuti, ma sono elementi di esperienza e qualità e pertanto ci possono dare una grossa mano anche a scartamento ridotto”.