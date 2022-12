Genoa, esonerato Blessin: nominato Gilardino ad interim

GENOVA - Il Genoa ha esonerato Alexander Blessin. Il tedesco paga a caro prezzo gli ultimi deludenti risultati. Il Grifone, infatti, non vince dal 22 ottobre (2-1 in casa della Ternana) e nelle ultime cinque partite ha incassato tre ko (Reggina, Perugia e Cittadella) e solo due pareggi (Brescia e Como). A prendere il posto del 49enne di Stoccarda, ad interim, è il tecnico della Primavera Alberto Gilardino che dirigerà i due allenamenti prima di sedersi in panchina per la gara in programma giovedì alle 15 al Ferraris contro il Sudtirol. Blessin aveva preso il posto di Shevchenko a gennaio della scorsa stagione ma non era riuscito nel miracolo di salvare il Genoa. In questo primo scorcio di cadetteria ha conquistato 23 punti in 15 giornate accumulando un ritardo dal Frosinone capolista di ben 9 punti. L'ultimo difficile periodo, poi, ha costretto il club a sollevarlo dall'incarico.