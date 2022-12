Genoa, ecco GIlardino: "Orgoglioso e motivato per questa esperienza"

GENOVA - "Davanti a questa nuova esperienza sono orgoglioso e motivato. Ho trovato un gruppo con grande voglia e disponinilità". Lo ha dichiarato il nuovo allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, subentrato sulla panchina del Grifone dopo l'esonero di Blessin: domani in programma l'esordio contro il Sudtirol allenato da Bisoli: "In questi due giorni - prosegue il tecnico rossoblù - abbiamo lavorato con entusiasmo. In campo domani contro una squadra ben organizzata serviranno umiltà e sacrificio per riuscre a imporre la nostra identità. E non vedo l'ora di entrare allo stadio", ha concluso GIlardino.