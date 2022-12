Genoa, furia Marchetti: clamoroso attacco a Blessin sui social

GENOVA - Il portiere veterano Federico Marchetti ha voluto togliersi più di un sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex allenatore del Genoa Alexander Blessin esonerato martedì con Alberto Gilardino scelto per prendere le redini del Grifone. Il giocatore è andato a commentare l'ultimo post Instagram pubblicato dall'allenatore (in data 22 ottobre) e, in inglese, si è sfogato così: "Sei il manager più povero, falso e presuntuoso che abbia avuto nella mia lunga carriera. Avete preso in giro tutti i genoani dal primo giorno. Con le vostre ridicole idee calcistiche avete portato alla retrocessione una squadra che si sarebbe potuta salvare. Ora che sei finalmente a casa, fatti un bagno di umiltà e vedi Davide Nicola e cerca di imparare da lui come gestire un gruppo per ottenere risultati in campo, non i canti dei tifosi come hai fatto tu!!! In bocca al lupo! Forza Genoa".